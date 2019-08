Maria De Filippi saluta Nadia Toffa e rivela l’insegnamento ricevuto dalla "guerriera"

In queste ore il web è invaso da innumerevoli messaggi di cordoglio per la morte di Nadia Toffa. La Iena di Italia 1 si è spenta nella mattinata del 13 agosto, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un tumore al cervello che l’aveva aggredita 2 anni fa.

La sua tenace lotta, sempre a testa alta, ha commosso tutti quelli che l’hanno sostenuta e supportata, aggiungendo altro coraggio a quello che già le apparteneva. Ed era tanto, tanto quanto la forza che ha sempre avuto nel divulgare messaggi di speranza e di tenacia.

Maria De Filippi ricorda Nadia Toffa con affetto e commozione

Questo aspetto ha colpito molto anche Maria De Filippi che ha voluto scrivere un post per lei, sul profilo ufficiale del programma “Uomini e Donne“. La De Filippi, da sempre restia ad usare i social, questa volta ha preso la tastiera in mano e ha ricordare la Toffa a modo suo: “Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza…”. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà”.

La De Filippi ricorda il momento in cui l’hanno informata del malore della Toffa, era pomeriggio e stava registrando un suo programma, ricorda che in quell’attimo si è sentita molto vicina a Nadia e l’ha pensata molto: “Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere”.

Quello che ha colpito molto la De Filippi, come del resto tutti noi, è stata la forza con la quale Nadia ha saputo affrontare il difficile percorso fatto di cure, anche invasive, rendendo tutto normale: “Come si trattasse di prendere una tachipirina“, fa notare Maria.

E’, inoltre, sicura che il suo esempio ha aiutato tantissime persone che ancora stanno lottando e, conclude, rivelando l’insegnamento che lei stessa ha ricevuto dalla Iena guerriera: “Certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto. Maria De Filippi”.