Massimiliano Caroletti attacca Alessia Marcuzzi per le voci su Stefano De Martino

Ormai il gossip italiano è quasi interamente incentrato sul triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Belén Rodríguez e Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate da “Dagospia“, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” avrebbe avuto una liason proprio con il ballerino in questi mesi.

Belén Rodríguez ha immediatamente smentito questa notizia, rivelando di essere pronta ad andare per via legali insieme alla sua amica Alessia Marcuzzi. Intanto però “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, continua a insistere su questa voce, mostrando ai suoi lettori un indizio che legherebbe Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino negli ultimi mesi.

Il marito di Éva Henger, Massimiliano Caroletti, ha voluto ricordare l’esperienza dell’ex attrice a luci rosse a “L’Isola dei Famosi”. Come ben sanno i fan del reality show, la donna si è ritrovata al centro dell’attenzione per aver accusato l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Francesco Monte, di aver fatto uso di droghe leggere durante la sua esperienza in Honduras. Nonostante gli indizi mostrati anche dal telegiornale satirico “Striscia la notizia”, fino a questo momento non ci sono certezze sulle parole della Henger.

Sul suo profilo di Instagram Massimiliano Caroletti lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi, scrivendo: “Per non dimenticare. Eva non fare la morale a me, perché io a te non l’ho mai fatta”. Una frase che rievoca immediatamente quella famosa lite avvenuta negli studi tra Alessia ed Eva. Successivamente, riguardo ad una foto che immortala Alessia e Stefano De Martino, lancia una altra accusa molto ironica: “E te credo“.

Durante quella lite Éva Henger ha potuto contare sull’appoggio della figlia Mercedesz, che la difese da ogni critica. Purtroppo però anche il rapporto tra Eva e la figlia non sembra andare nel migliore dei modi, poiché Eva ha rilasciato delle dure accuse sul giovane Lucas Peracchi, il fidanzato di Mercedesz.