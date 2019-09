Eva Henger nel salotto di Barbara D’Urso è ritornata a parlare del suo rapporto con la figlia Mercedesz. La donna a “Domenica Live” ha affermato che non vede e non sente più la ragazza per colpa del fidanzato di quest’ultima Lucas Perracchi che l’avrebbe plagiata e sottomessa.

Secondo la Henger infatti Mercedesz è “succube e lobotomizzata” da Perracchi ed ha aggiunto che addirittura le avrebbe messo le mani addosso, nello specifico ha dichiarato che è stata chiamata dalla figlia in lacrime dopo che il ragazzo l’ha picchiata e le ha rotto il cellulare ma quando la madre è andata a parlare con la figlia, la ragazza ha iniziato a minimizzare l’accaduto ed a giustificare il ragazzo.

“Io ero molto arrabbiata ma lei il giorno dopo già lo giustificava” ha continuato la Henger, “Dopo il terzo giorno mi ha detto che voleva dargli un’altra possibilità. Lui è venuto da me, si è messo a piangere e l’abbiamo perdonato”. Inoltre ha aggiunto che da quel giorno il ragazzo era completamente cambiato dimostrandosi molto carino.

Dopo un pò di tempo però il comportamento del ragazzo è cambiato nuovamente. Eva infatti ha parlato di un gesto gravissimo avvenuto questa estate, che lei definisce “un torto che nessuna donna dovrebbe subire“, ma non è scesa nel dettaglio e non ha fornito ulteriori spiegazioni. Su tale gesto ha aggiunto, però, di aver immediatamente chiesto a Perracchi delle spiegazioni ma il ragazzo ha scaricato la colpa su Mercedesz ed inoltre, quando la Henger si è accorta che mentiva, la situazione è precipitata: “Quando Lucas mi ha mentito su una cosa più grave delle botte, io l’ho rimproverato dandogli dell’immaturo. Non l’avessi mai detto, sono stata insultata per mesi sui social”.

Barbara D’Urso, dopo il racconto della Henger con nuove dichiarazioni ha affermato di essere a conoscenza di quale sia il brutto gesto commesso da Lucas Perracchi contro Mercedesz, ma rispetto della volontà di Eva ha preferito non raccontarlo ma ha precisato che se fosse vero sarebbe senz’altro una forma di costrizione nei confronti di Mercedesz.