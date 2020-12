Marco Carta annuncia le nozze con il suo compagno

In questi giorni si parlava di un possibile matrimonio di Gabriel Garko: l’attore, fresco di coming-out, non solo si è fidanzato ma finalmente può mostrarsi senza paure assieme all’uomo di cui è innamorato. Un matrimonio a quanto pare si celebrerà, ma non sarà quello dell’attore piemontese, bensì quello di un altro personaggio famoso – molto più giovane – che ha fatto outing un paio di anni fa, sempre in televisione.

Stiamo parlando di Marco Carta, il cantante sardo che ha ottenuto successo e fama grazie al talent show di canale 5 “Amici“, da lui vinto alcuni anni fa. Il battesimo mediatico di Carta ha avuto come madrina d’eccezione Maria De Filippi, che fin da subito lo ha preso sotto la sua ala protettrice, probabilmente anche per la sua complessa vicenda personale (é orfano di entrambi i genitori ed è cresciuto con nonna e zia).

Marco Carta prossimo alle nozze: l’amore per Sirio

Il coming out di Marco, invece, ha avuto un’altra madrina d’eccezione, nonché sua grande amica. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che ha ospitato il cantante nel suo salotto di “Domenica Live” quando ha deciso di rivelare pubblicamente la sua omosessualità. Anche in questo caso, come nel caso di Gabriel Garko, i sospetti c’erano da tempo, anche perché Carta non ha mai avuto neanche delle “finte fidanzate”, come invece l’attore.

Successivamente c’è stata la brutta vicenda delle magliette rubate alla Rinascente, che per fortuna ha visto assolto l’artista ma che ha fatto passare in secondo piano il gossip legato alle sue vicende sentimentali. Ma ora c’è una novità: intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo“, Marco ha ribadito di essere innamoratissimo del suo compagno Sirio, che vuole sposare il più presto possibile.

I due sono una coppia molto affiatata ormai da sei anni. “Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”, ha rivelato il cantante. “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo”, ha aggiunto, visibilmente commosso. “Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”. Di Sirio si sa poco o nulla: lui e Marco vivono insieme a Roma da tre anni circa, lui non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama avare i riflettori su di sé, ma guardando le foto rubate della coppia, è impossibile non notare che sia bello come un modello.