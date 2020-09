Grande Fratello Vip, Gabriel Garko scrive ad Adua Del Vesco e svela la sua omosessualità

Dopo numerose indiscrezioni, Gabriel Garko entra nella casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex conduttore del “Festival di Sanremo” negli ultimi mesi è stato accostato come possibile inquilino, ma alla fine l’attore ha deciso di declinare gentilmente la proposta del giornalista Alfonso Signorini.

Ora ha deciso di entrare negli studi di Cinecittà con l’obiettivo di tirare su di morale Adua Del Vesco, che negli ultimi giorni sta facendo parlare molto per la vicenda “Ares Gate“. Successivamente, parlando un po’ della sua vita privata, pare confermare la sua omosessualità che definisce come il “segreto di Pulcinella“.

Le parole di Gabriel Garko

Partendo dal principio l’attore a poche ore dal suo ingresso nella casa ha dichiarato, su una foto pubblicata su Instagram, di essere pronto a dire tutta la verità: “Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura”.

Una volta entrato negli studi di Cinecittà, Gabriel Garko e Adua Del Vesco si sono ritrovati a vedersi nel giardino del “Grande Fratello Vip”. Qui l’attore le legge una lettera, in cui ricorda i bei momenti passati insieme. La invita anche a ritrovare la bambina che è in lei, prendersene cura e pensare esattamente in quale momento della sua vita l’ha persa. Nel finale, ignorando ogni tipo di normativa sul Covid-19, i due si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio.

In seguito arriva sembra arrivare il coming out di Gabriel Garko: “Il problema non è svelare il segreto perché ormai è un segreto di Pulcinella”. Ovviamente Signorini chiede più informazioni e l’attore aggiunge: “È meglio spiegarlo in un programma più consono. Quella cosa non andava capita nè discussa, anche perché siamo nel 2020 e non devo spiegare queste cose. Del resto non me ne frega nulla”. Ulteriori dettagli sul suo orientamento sessuale dovrebbero arrivare nella puntata del 3 ottobre di “Verissimo”.