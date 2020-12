Maradona, l’oscura confidenza dell’ex moglie Claudia all’amico: "Se vedi com’è morto, muori anche tu"

Non si placa il clamore mediatico attorno alla morte di Diego Armando Maradona. Un decesso improvviso, avvenuto proprio quando sembrava che il campione si stesse pian piano riprendendo dall’intervento al cervello cui era stato sottoposto qualche settimana prima. E quella che inizialmente sembrava una morte dovuta a cause naturali, imprevedibile e fatale, sembra sempre più un evento che invece era evitabilissimo, se non fosse stato per la negligenza e le decisioni scriteriate di qualcuno.

Ed proprio per cercare questo “qualcuno” che la procura di San Isidro ha aperto un’inchiesta. Nel registro degli indagati è finito il medico personale dell’ex calciatore del Napoli, Leonardo Luque, l’unico che al momento risulta formalmente indagato. Ma gli inquirenti stanno stringendo il cerchio delle indagini anche attorno alla psichiatra di Maradona, la dottoressa Agustina Cosachov, e all’infermiera assunta per provvedere alle esigenze del paziente ancora convalescente, Gisela Madrid.

La confidenza dell’ex moglie di Maradona ad un amico getta nuove ombre su una morte sempre più misteriosa

L’avvocato della Madrid ha fatto sapere che la sua cliente era stata licenziata e non aveva mai avuto modo di avvicinarsi a Maradona neanche per misurargli la pressione. Non solo, perché stando a quanto dichiarato dalla donna, una settimana prima della morte il Pibe de Oro sarebbe caduto battendo la testa e nessuno lo avrebbe portato in ospedale per una tac.

In questo quadro che si fa di giorno in giorno più allarmante e oscuro, pesano come macigni le parole di Claudia Villafañe, ex moglie del calciatore e madre di alcuni suoi figli. “Se vedi come è morto Maradona, muori anche tu” avrebbe detto la donna a Oscar Ruggeri, amico ed ex compagno di nazionale di Maradona che ha reso nota la confidenza. Cosa avrà voluto dire Claudia? In che condizioni era il corpo di Diego Armando?

Quello che si sa è che la procura sta indagando per omicidio colposo e abbandono di persona e che inquirenti hanno parlato di “negligenza, carenza e situazione fuori controllo”. Presto arriveranno anche i risultati dei test tossicologici effettuati sulla salma di Maradona (che, lo ricordiamo, era anche sotto cure psichiatriche) e allora probabilmente ne sapremo di più.