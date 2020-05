Loredana Lecciso preoccupata per la figlia Brigitta

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme come coppia ormai da molto tempo; una notizia che è stata rivelata dal cantante pugliese solo negli ultimi mesi, ma che in realtà era già nota a molti da tempo. A confermarlo è la giornalista nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Eva 3000, dove ha parlato anche di come sta vivendo questa quarantena.

L’emergenza Coronavirus ha portato Al Bano, Loredana e i due figli Bido e Jasmine a ritirarsi nelle tenute Carrisi di Cellino San Marco, dove però non è andata la primogenita della Lecciso – avuta da una precedente relazione – che attualmente vive a Milano. Sulle pagine di Eva 3000 la showgirl è tornata a raccontare di come sta affrontando questo particolare momento.

La confessione di Loredana Lecciso

Loradana parla del suo stato d’animo: “Non sono pronta a questa situazione, anche se il virus non ti colpisce direttamente in ogni caso vedere gente morire ti lascia una tristezza infinita e non si sa come andrà a finire. Vedere i miei amori accanto mi rende più tranquilla“. L’emergenza sanitaria ha portato la famiglia Carrisi a ritrovarsi a Cellino San Marco.

Loredana ha rivelato che Bido è tornato a casa in seguito alla chiusura della sua scuola in Svizzera a causa del coronavirus, mentre Jasmine si trovava già a casa con i genitori. La Lecciso non ha potuto non celare la propria preoccupazione per la prima figlia, Brigitta Cazzato, nata dall’unione con Fabio Cazzato durata dal 1993 al 1996, in tal senso le sue parole: “Sono un po’ preoccupata, ma ho compreso la decisione della mia prima figlia che ha deciso di rimanere a Milano. Una scelta giusta la sua quella di restare lì, non ho apprezzato quelli che son partiti di notte nonostante i divieti“.

La tecnologia e Internet sono stati sicuramente molto importanti in questi giorni di quarantena, anche per la Lecciso che però ammette: “Ora grazie alla tecnologia sento tutti loro, ma quanto è bello potersi vedere di persona“. Negli ultimi giorni Loredana e Al Bano sono stati gelati dalle parole shock di Yari Carrisi, figlio del cantante e di Romina Power, che ha attaccato duramente Barbara D’Urso sui social, dove ha scritto che la D’Urso deve morire. Parole che sono state successivamente chiarite dallo stesso musicista, che ne ha precisato il senso, facendo quasi marcia indietro.