Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme

Il triangolo formato da Albano Carrisi e le due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, continua a far parecchio discutere. Sono settimane infatti che sul web girano le voci di un presunto ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino San Marco e la soubrette Loredana Lecciso. Voci che adesso trovano finalmente una conferma: i due sono di nuovo una coppia.

Come riportato sul nuovo numero del settimanale “Di Più Tv”, Al Bano si è riconciliato con la Lecciso, con la quale aveva già ritrovato un’intesa da mesi, mantenendo però quanto più riserbo possibile sulla faccenda. Il noto cantante pugliese ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, mettendo a tacere tutti i gossip che lo riguardano, specificando che il suo cuore batte ancora per la bionda soubrette e che quindi Romina sembra essere un lontano ricordo.

Queste le parole del celeberrimo cantante:“Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, ha dichiarato ai giornalisti del noto settimanale, aggiungendo poi: “Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”.

Romina Power solitamente vive negli Stati Uniti, ma per partecipare al talent show “Amici” insieme all’ex marito si è dovuta trasferire in Italia e non ha potuto quindi far ritorno in America a causa dalle restrizioni imposte dal governo per combattere la diffusione del Covid-19.

Al Bano ha inoltre fatto sapere ai giornalisti che Romina non vede l’ora di poter tornare in California, dove si trova tra l’altro anche suo fratello Tyrone Power Junior. Insomma la sua vita è lì in America e la permanenza a Cellino San Marco sarebbe soltanto provvisoria e causata dall’emergenza che stiamo vivendo.