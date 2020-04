GF Vip, Pasquale Laricchia attacca alcuni ex concorrenti

Pasquale Laricchia si è fatto conoscere dai telespettatori grazie alla sua presenza nella casa del “Grande Fratello“. Il personal trainer barese ha partecipato per la prima volta al reality show durante la terza edizione, condotta da Barbara D’Urso e Marco Liorni, facendosi notare soprattutto per aver avuto una storia d’amore con l’americana Victoria Pennington.

Nel 2019, insieme agli “highlander” Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, ha partecipato alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini e dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Anche in questa circostanza non ottiene un gran riscontro da parte del pubblico ed è stato eliminato dopo circa un mese.

Lo sfogo di Pasquale Laricchia

L’ex gieffino, intervistato da Giada De Miceli per il programma “Non succederà più“, in onda su Radio Radio, ha voluto parlare della sua breve esperienza al “GF Vip”. Pasquale inizialmente si sfoga sulle parole di Barbara Alberti, che aveva detto che secondo lei sembrava uno con la faccia da assassino pronto a far male alle donne.

Questa dichiarazione ha influenzato il percorso di Laricchia nella casa: “Quando si esprime l’ultimo degli arrivati non ha spessore, quando le cose le dice una persona del suo livello incidono di più. Se lo dice una donna e in quel modo, senza contraddittorio, influisce”. In seguito aggiunge di non aver ricevuto mai le scuse da parte di Barbara Alberti, sottolineando però che lui mai si sarebbe esposto in una maniera del genere.

Si dichiara molto pessimista anche sulla coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Se dureranno bisogna vedere. I sentimenti all’interno del Gf si enfatizzano, quando esci ognuno ha la propria vita e lo stile di vita cambia. Bisogna vederli dopo, io spero che continuino perché sembra una storia d’amore da film”. Pasquale Laricchia infine commenta la vittoria di Paola Di Benedetto, dichiarando, come molti stanno facendo nell’ultimo periodo, che sia riuscita a portarsi a casa questo risultato solamente grazie ai suoi seguaci sui social network.