Giovanni Ciacci considera inutile la vittoria di Paola Di Benedetto al GF Vip

Un po’ a sorpresa Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“ in onda su Canale 5. In pochi si sarebbero aspettati una sua vittoria, poiché in finale sono arrivati nomi più quotati sulla carta, come Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che incredibilmente non si sono classificati nemmeno tra i primi tre.

L’influencer, invece, grazie all’atteggiamento tenuto nella casa, è riuscita a trionfare nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini. In molti però, come ad esempio Salvo Veneziano, accusano Paola Di Benedetto di aver vinto soprattutto grazie ai numerosi seguaci che conta il suo fidanzato, Federico “Fede“ Rossi, sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Giovanni Ciacci

L’hair stylist, intervistato dal settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto parlare di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Come molte altre persone, non sembra essere convinto della vittoria ottenuta da Paola Di Benedetto, definendola del tutto inutile.

Queste le parole di Giovanni Ciacci in merito alla vittoria della ex madre natura di “Ciao Darwin”: “Era dentro la casa? L’ho scoperto quella sera stessa. Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti e lei non me le ha date. Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto”. Secondo Giovanni Ciacci, difficilmente Paola Di Benedetto può trovare una collocazione televisiva in futuro, a differenza di Antonella Elia e Adriana Volpe, anche loro ex concorrenti del GF Vip, che sono nomi già conosciuti grazie al loro passato.

Per il momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, è impossibile iniziare a fare i primi progetti sulla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, nei mesi scorsi, Ciacci ha dichiarato: “‘Detto Fatto’ mi ha dato molto, ma mi ha anche fatto male. Da quando sono andato via sono spariti tutti, anche quelli a cui ho dato lavoro io. Il magico mondo dello spettacolo. Al GF vip io andrei di corsa”.