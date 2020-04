GF Vip, la polemica di Salvo Veneziano sulla vittoria di Paola Di Benedetto

Salvo Veneziano non ha vissuto un’esperienza indimenticabile nella casa del “Grande Fratello Vip“, poiché è stato squalificato a causa di alcune dichiarazioni nei confronti di Asia Valente. Un abbandono ritenuto giusto dalla maggior parte dei fan, poiché la frase sull’influencer sarebbe stata molto difficile da giustificare.

Nonostante questo, Salvo Veneziano sembra essere ancora molto dubbioso sulla squalifica, poiché secondo il pizzaiolo siciliano avrebbe detto quelle cose nei confronti di Asia Valente solamente con l’obbiettivo di scherzare. E proprio per questo motivo, anche se sono passati ormai dei mesi, l’ex gieffino sui social continua a lanciare frecciatine nei confronti del programma.

Le parole di Salvo Veneziano

Dopo aver lanciato delle frecciatine nei confronti di alcuni concorrenti, ora Salvo si scaglia contro Paola Di Benedetto. Secondo lui l’ex madre natura avrebbe vinto in maniera scorretta, poiché ha approfittato dei social network suoi e del fidanzato Federico Rossi per andare avanti nel programma.

Condividendo un suo pensiero con i suoi seguaci su Instagram, Salvo Veneziano ha dichiarato: “Era normale che vincesse lei. 1,7 milioni di followers lui si è portato tutte le sue fan per votarla” e prosegue aggiungendo: “Per come la vedo io, quando c’è un reality, bisognerebbe votare alla vecchia maniera e lì si capisce realmente il vincitore, non tramite votazioni sui social. […] Inconcepibile”.

I fan sul web hanno commentato queste parole di Salvo Veneziano e in molti pensano che Paola Di Benedetto ha meritato di vincere questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, poiché si è comportata sempre con coerenza e sincerità negli studi di Cinecittà. In molti hanno apprezzato anche il gesto di Paola Di Benedetto, che ha deciso di donare tutto il suo montepremi di 100 mila euro alla Protezione Civile per combattere il Coronavirus.