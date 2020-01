Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano squalificato: il comunicato ufficiale

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Sicuramente le parole di Salvo Veneziano sono state troppo pesanti e inaccettabili in un programma Mediaset che, per fortuna, da tempo condanna la violenza sulle donne. Trovo davvero assurdo il fatto che ancora non ci sia una mentalità che possa rendere capaci di non pronunciare frasi del genere e non usare certe terminologie.