Grande Fratello Vip: vince Paola Di Benedetto e devolve l’intero montepremi alla Protezione Civile

Mercoledì 8 aprile è andata in onda la finale del “Grande Fratello Vip” e con grande sorpresa di tutti a trionfare è stata l’influencer Paola Di Benedetto, compagna del cantante Federico Rossi del duo “Benji e Fede”. E’ stata una finale ricca di emozioni e travolgente come è da consuetudine per l’ultimo appuntamento del “Grande Fratello”, ma questa volta la scena ha proposto uno spettacolo a metà.

Indubbiamente è andato in onda un qualcosa di inedito, Alfonso Signorini e Pupo si sono collegati dagli studi Mediaset di Milano, in quello di Roma vi erano solo alcuni degli ex concorrenti, il pubblico in studio naturalmente non era presente e nell’aria di percepiva un alone di tristezza. Mai prima ad ora abbiamo assistito ad una finale del “Grande Fratello” realizzata in questi termini e tutto a causa del coronavirus.

Le sorprese per i finalisti ci sono state, i quali hanno avuto la possibilità di risentire i loro cari solo via collegamento. Le uniche eccezioni sono state per Paolo Ciavarro e Antonella Elia, che hanno incontrato rispettivamente padre e fidanzato, ma senza poterli toccare. Anche il gioco che ha portato a decretare il vincitore è stato una novità, difatti i gieffini si sono sfidati a suon di manche in gruppi da 2 e chi vinceva la sfida al televoto, di diritto approdava sul podio.

Così dopo aver decretato Patrick Pugliese e Antonella Elia ufficialmente finalisti e Andrea Denver eliminato definitivamente, il gioco ha preso il via. I primi a sfidarsi al televoto sono stati Sossio e proprio la Elia, i quali attraverso una sorta di roulette russa hanno segnato il proprio destino. La prima sfida è stata vinta a sorpresa da Sossio e così la Elia è stata eliminata.

Il secondo confronto ha visto come protagonisti Paolo Ciavarro e Aristide Malnati e questa volta a spuntarla è stato il figlio di Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi. La terza e ultima sfida ha contrapposto Patrick e Paola Di Benedetto e proprio quest’ultima l’ha spuntata sul grande favorito della serata. E così i tre nomi che di lì a poco si sarebbero predisposti sul podio, sono stati quelli di Paola, Paolo e Sossio.

Terzo classificato è stato decretato l’ex protagonista del trono over di “Uomini e Donne” e così la finale se la sono giocata Paola e Paolo, i due giovanissimi che in punta di piedi hanno conquistato tutti, compagni di gioco e pubblico a casa. Una volta chiuso l’ultimo televoto, Signorini ha decretato Paola Di Benedetto vincitrice, la quale si è sciolta in un mare di lacrime senza poter contare sull’abbraccio di Ciavarro a causa del rispetto del metro di distanza.

Paola incredula ha ringraziato tutti e soprattutto ha devoluto l’intero montepremi in beneficenza, si tratta di 100.000 euro che vanno alla Protezione Civile nella lotta contro il covid. Signorini in chiusura ha tenuto ad effettuare i doverosi ringraziamenti: “Grazie per avermi seguito perché è stata la mia prima volta e per me è stato come scalare l’Everest ma ho cercato di farlo al mio meglio anche se non ero pronto. Grazie a Piersilvio Berlusconi per avermi voluto. Grazie a tutti ma soprattutto grazie a voi del pubblico che in questi giorni complicati avete reso possibile tutto questo“.

Insomma questa edizione del “Grande Fratello Vip” è stata ricca di polemiche, scontri, liti, attacchi, ma soprattutto è stata l’edizione che passerà alla storia perché andata in onda ai tempi del coronavirus, perché ad un certo punto il pubblico non poteva più essere presente in studio, perché lo spirito non era più quello dei primi tempi, perché il dolore e la sofferenza hanno fatto si che tutto mutasse e perché a vincere è stata Paola, una ragazza semplice, educata ed estremamente sensibile.