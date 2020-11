GF Vip, Flavia Vento confessa: "Non perdono Francesco Oppini"

Lunedì scorso è andata in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella puntata scorsa, sono state diverse le tematiche che il conduttore ha discusso insieme ai coinquilini della casa più spiata d’Italia. Tra le tematiche, non sono mancati alcuni rimproveri a Francesco Oppini, reo di aver pronunciato frasi violente nei confronti delle donne della casa, quali Dayane Mello e Flavia Vento.

Le frasi pronunciate da Oppini non sono piaciute neanche a sua madre, ossia Alba Parietti che ha scritto un post su Instagram prendendo le distanze e ammettendo che suo figlio andasse punito. Nella puntata di lunedì, Oppini, in seguito al post della madre, ha chiesto scusa in quanto, a suo dire, si è trattato di un atto di leggerezza. Peccato che le sue scuse non siano state accettate da tutti e Flavia Vento, ex coinquilina, ha deciso di marcare la sua posizione in merito.

A differenza di Dayane Mello che lo ha perdonato, Flavia Vento si scaglia contro Oppini, ma anche contro gli uomini che parlano in quel modo a una donna affermando: “Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna…” La stessa Vento, sfogandosi su Instagram, vuole sapere la ragione per cui Oppini ha ammesso che sarebbe una da “ammazzare di botte”.

Oltre alla madre e Flavia Vento, anche Franco Oppini, il padre ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, non ha affatto gradito le parole del figlio. Secondo la Vento, frasi del genere non si possono assolutamente accettare in quanto molto gravi e deleterie per ogni donna e non solo per lei.

Nella puntata di venerdì prossimo, vedremo se Flavia Vento potrà tornare nella casa per confrontarsi con Oppini riguardo le sue parole e cosa potrà dirgli che già non abbia espresso sul suo post di Instagram.