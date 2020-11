La frase shock di Francesco Oppini su Dayane Mello: "La violentano"

Dopo la frase infelice su Franceska Pepe che sfilerebbe “in autostrada”, per la quale Francesco Oppini si è scusato pubblicamente, il figlio d’arte ne ha combinata un’altra, decisamente più grave.

Stavolta protagonista di una frase non solo discutibile, ma addirittura terribile perché fortemente sessista e violenta, è la modella brasiliana Dayane Mello, con cui Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un’amicizia che però sembra avere i giorni contati.

“A Verona la violentano”: la frase shock di Francesco Oppini gli costerà la squalifica?

Dopo l’iniziale infatuazione di Dayane nei confronti del figlio di Alba Parietti, i rapporti tra i due si sono raffreddati e progressivamente deteriorati, al punto che nel corso dell’ultima diretta i due si sono nominati a vicenda. E di certo quando saprà cosa Oppini ha detto di lei parlando con Tommaso Zorzi, la modella sarà decisamente arrabbiata col ragazzo per il quale a inizio GF Vip 5 sembrava avere addirittura una cotta.

Ma quali sono state esattamente le parole che hanno scandalizzato il web? Tutto è nato nel corso di una conversazione apparentemente innocente tra Francesco e Zorzi. Ipotizzando una futura reunion post Grande Fratello Vip in quel di Verona, Oppini ha dichiarato riferendosi a Dayane Mello (nel video non la nomina, ma si stava parlando proprio della modella): “Quella a Verona la violentano”.

Tommaso Zorzi, che è dotato di una sensibilità spiccata, ha subito compreso la gravità della frase, tanto che ha fatto notare all’amico come le sue parole fossero sessiste e fuori luogo: “Ma speriamo di no, ma dai…” ha detto. Ma Francesco ha insistito: “Ma in senso buono eh…”. Inizialmente passate in sordina, queste parole hanno scandalizzato in primis Twitter, dove il video in questione ha cominciato a circolare.

“C’è forse un modo buono di violentare una donna?” è sbottato qualcuno, puntando il dito contro il figlio di Franco Oppini. Non solo, perché la maggior parte degli utenti del web chiede la squalifica immediata del gieffino. Il GF Vip 5 li accontenterà oppure no?