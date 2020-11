GF Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica per frasi violente sulla Vento: la Parietti sbotta sui social

Una spada di Damocle è puntata sulla testa di Francesco Oppini. Dopo la frase infelice su Dayane Mello, il figlio di Alba Parietti ci ricasca e pronuncia altre frasi violente e sessiste questa volta riferite a Flavia Vento. Parole che sono state accolte dal web con sdegno e in molti pensano sia giusto squalificarlo dal “Grande Fratello Vip“.

Oppini stava chiacchierando con Tommaso Zorzi e ricordavano la presenza di Flavia Vento nei primi giorni di permanenza nella Casa. Ad un certo punto Francesco ha esordito con una frase shock che potrebbe costargli cara: “Flavia Vento? Una donna così rischi di ammazzarla di botte” in suo aiuto è intervenuto lo stesso Zorzi che ha precisato: “No da ammazzare no” e Oppini a quel punto, forse rendendosi conto della gravità di ciò che aveva appena detto, si è corretto: “No ma non è da fare!“.

Il danno però ormai era fatto e molto probabilmente Alfonso Signorini questa sera, lunedì 2 novembre, riprenderà il discorso durante la diretta su Canale 5. Ricordiamo che per una frase analoga detta da Carmine Russo in una passata edizione, il Grande Fratello aveva deciso di squalificarlo dal reality, eventualità che sembra probabile anche per Oppini.

GF Vip, Alba Parietti indignata per le parole del figlio Francesco Oppini

Dopo che i fan della trasmissione si sono riversati sul web per protestare, anche Alba Parietti ha voluto dire la sua sulla questione. In un lungo post su Instagram la mamma di Francesco Oppini prende le distanze dalle dichiarazioni del figlio: “Sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve affatto scherzare. Mai! Deve chiedere scusa. Io non mi dissocio da Francesco, io mi amareggio però moltissimo”.

La Parietti ribadisce che l’unica soluzione possibile è chiedere scusa per avere offeso la sensibilità comune: “Rispetto è la prima regola di educazione” per poi specificare che chi è dentro alla Casa è un esempio per le persone che guardano da fuori e non ritiene che siano parole che possano essere considerate come battute tra amici: “Se no, si è dei bulli e misogini cafoni. Non aggiungo altro“.