GF Vip, Francesco Oppini graziato dopo le ultime accuse. Il commento di Alba Parietti: "Avrebbe accettato la squalifica"

Francesco Oppini, durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, ha rischiato fortemente di essere squalificato da Alfonso Signorini. Infatti in questi giorni è stato molto criticato sul web per le due frasi sessiste nei confronti di Dayane Mello e sulla sua ex fidanzata Flavia Vento. Anche la madre, Alba Parietti, su Instagram ha attaccato duramente le sue dichiarazioni, rivelando che attaccare due signore per fare una battuta conviviale sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale.

Tuttavia Alfonso Signorini ha voluto dare una seconda opportunità a Oppini, rivelando però di averci pensato seriamente di squalificarlo: “Conoscendoti e sapendo il rapporto che hai con le donne e la tua fidanzata abbiamo deciso di darti una nuova possibilità”. Il ragazzo capisce immediatamente il suo errore, e dopo aver ascoltato nuovamente le sue parole rivela di sentirsi uno schifo per come si è comportato.

Le parole di Alba Parietti

La madre, dopo il primo commento fatto alcuni giorni fa, è ritornato nuovamente sulla vicenda legata a Oppini. In un lungo post scritto poche ore fa sul suo profilo Instagram sottolinea nuovamente l’errore fatto da Francesco, dichiarando però che alcune critiche nei suoi confronti sono state molto pesanti.

Sul suo post non intende giustificare il figlio: “Quello che posso dire e’ che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica, tuttavia e’ stata data a Francesco Oppini una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si e’ reso conto delle stupidamente gravi, cose che aveva detto con sciocca leggerezza, uno scherzo di cattivo gusto”.

Nonostante l’enorme errore commesso da Francesco Oppini, nel post Alba Parietti rivela che sia lei che il figlio in questi giorni hanno ricevuto numerosi insulti nel privato, in cui ci sono molti che usano le parole come armi per offendere in modo sconvolgente e non per errore. Infine, conclude così il suo post: “Grazie e grazie a chi nonostante tutto ha sostenuto Francesco Oppini perché anche quando sbaglia rimane sempre mio figlio”.