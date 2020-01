GF Vip 4, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata su Instagram: "Sono stanca!"

Il Grande Fratello Vip riserva sempre tante sorprese e quest’anno sembrerebbero abbondare più del solito. Infatti, nelle ultime ore, la fidanzata di Licia Nunez ha pubblicato su Instagram un post che recita così: “Da quando sei entrata nella casa dl Grande Fratello Vip non è mai stato facile capire i tuoi racconti, ci ho provato con amore e impegno, ma ognuno di noi ha un suo limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto soprattutto raccontando un gesto che credevo fosse solo nostro. Sei andata oltre, ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Le parole della donna sembrerebbero far pensare ad una rottura definitiva. Tutto ciò sarebbe riconducibile al fatto che Licia, negli ultimi giorni, non fa altro che parlare della sua storia passata con Imma Battaglia e le diatribe con Eva Grimaldi. Spesso e volentieri, i racconti della Nunez, sono stati ascoltati da Clizia Incorvaia e da Barbara Alberti.

La storia su Instagram di Barbara Eboli è stata ricondivisa anche dalla prima vincitrice del reality ovvero Cristina Plevani. Sicuramente quando l’ex attrice de Le Tre Rose di Eva saprà di questa decisione della sua ormai ex fidanzata prenderà dei provvedimenti. Secondo alcuni fan della trasmissione Licia potrebbe anche abbandonare il gioco per salvare la sua relazione con Barbara.

Non solo Licia

Ultimamente al Grande Fratello Vip si parla tanto soprattutto di Licia Nunez e della storia passata con Imma Battaglia. Ovviamente però, nel reality, non c’è spazio solo per l’attrice dai capelli color oro. Infatti, l’antipatia reciproca fra Fernanda Lessa ed Antonella Elia fa parlare molto sia all’interno che al di fuori delle quattro mura di Cinecittà.

Secondo l’ex valletta di Mike Bongiorno, la modella brasiliana, avrebbe un carattere molto spigoloso con cui è molto difficile relazionarsi. La simpatia non è reciproca fra le due.