"GF Vip", Salvo Veneziano attaccato duramente da Cristina Plevani

La nuova attesissima quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ha finalmente preso il via e tra i vip che abiteranno la casa più spiata d’Italia sono stati presentati quattro ex gieffini che hanno fatto la storia delle passate edizioni, tra loro c’è Salvo Veneziano, colonna portante e secondo classificato della prima indimenticabile edizione.

La prima edizione non viene ricordata solo per aver dato il via al reality show più longevo della televisione italiana, ma anche perchè fu quella in cui vi partecipò il compianto Pietro Taricone, ricordato durante la prima serata proprio da Salvo. Nella quarta edizione, che vede Alfonso Signorini conduttore, dopo tre edizioni nelle quali ha rivestito il ruolo di opinionista, non si sa se Veneziano rimarrà in gioco, difatti si contenderà il posto con gli altri ex.

Ma nonostante non ci sia alcuna certezza sul suo futuro all’interno del reality, fuori Salvo fa già parlare di sè, in particolar modo l’uomo è stato attaccato da Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione e colei che con Salvo ha condiviso proprio quella meravigliosa esperienza. Cristina e Veneziano nella casa erano molto vicini, instaurando un vero e proprio rapporti di amicizia che con la fine del reality non è proseguito.

20 anni dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, Cristina è tornata a parlare di Salvo e attraverso il suo profilo Instagram ha attaccato Veneziano al momento del suo ingresso nella casa. Con fare critico ha dichiarato: “Salvo non cambierà mai, pensa ai followers di Instagram, a quanto potranno aumentare per poi guadagnare“.

Ha inoltre risposto per le rime ad una followers che le ricordava i problemi economici vissuti da Salvo, asserendo: “Quello che gli rimprovero è che parla sempre e solo di soldi. C’è modo e modo. Poi ovvio che si vada lì per un ritorno di immagine“. Insomma il Grande Fratello è appena iniziato e già ne abbiamo visto delle belle, questi mesi che seguiranno ci assicureranno dell’imperdibile trash.