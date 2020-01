Grande Fratello Vip, il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia

Sin dai primi giorni Licia Nunez, una delle concorrenti di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, ha parlato della sua ex fidanzata Imma Battaglia. Infatti, durante l’esordio del conduttore Alfonso Signorini, l’attrice di “Le tre rose di Eva” ha dichiarato di essere stata tradita dall’attivista con Eva Grimaldi.

La risposta di Imma Battaglia è avvenuta inizialmente sui social network, in cui invita la sua ex compagna a dire tutta la verità e non nascondere nessun tipo di particolare. Le due comunque non devono attendere molto per un confronto, poiché durante la diretta del 10 gennaio la fondatrice di “Di’ Gay Project” entra negli studi di Cinecittà.

Il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia

Prima di questo confronto però Alfonso Signorini decide di chiamare l’attrice in confessionale, dove le spiega che alcune sue dichiarazioni fatte in questi giorni potrebbero aver suscitato l’interesse della sua ex, poiché Imma crede che Licia non abbia detto tutta la verità su questa relazione. Tuttavia l’attrice continua imperterrita per la sua strada, sottolineando di non aver mai mentito.

In seguito Licia, sotto invito di Signorini, lascia in confessionale e incontra Imma Battaglia. L’attivista, dopo aver preso coraggio, dichiara: “Sai per rispetto alla nostra storia sono venuta qui, perché ti ho sempre portato rispetto ma non sono d’accordo quando parli di tradimento, perché io non ho tradito Licia ma mi sono innamorata di Eva”. In particolar modo, Imma incolpa alla sua ex di alcune dimenticanze fatte in passato.

Licia Nunez però non sembra essere convinta delle dichiarazioni rilasciate da Imma Battaglia, e cita la sua attuale fidanzata: “Per quanto la nostra storia fosse in crisi per me prima di Eva Grimaldi dovevamo chiarirci noi, tu invece hai aperto la porta a lei subito”. I toni cominciano ad alzarsi, ma Alfonso Signorini invita le due a finire lì il loro chiarimento sperando che dopo il GF Vip possa arrivare un dialogo pacifico.