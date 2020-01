Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivela di essere stata tradita da Imma Battaglia: l’attivista risponde sui social

Nella puntata di ieri nella Casa del “Grande Fratello Vip“, reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto il suo ingresso l’attrice e l’ex modella Licia Nunez. Quest’ultima è conosciuta soprattutto per il ruolo di Elena Monforte nella fiction “Le tre rose di Eva” in onda su Canale 5.

La ragazza negli anni ha fatto parlare anche per la sua relazione con Imma Battaglia, quest’ultima attivista gay e politica, oltre ad aver fondato “Di’ Gay Project“, una associazione senza scopo di lucro che si occupa fondamentalmente dei diritti delle persone LGBTQ. Subito dopo la separazione di Imma con Licia, ha trovato immediatamente l’amore con l’attrice Eva Grimaldi, dove nel 2019 si uniscono civilmente.

Le parole di Licia Nunez su Imma Battaglia

Queste sono le parole svelate da Licia Nunez e riportate dal sito “BitchyF“: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore si trasforma ma resta”. Tuttavia, dichiara che da ormai due anni ha un’altra compagna.

Fino ad oggi c’è stato sempre un certo mistero sulla separazione tra Imma Battaglia e Licia Nunez, poiché, escludendo alcune voci girate all’epoca dei fatti, non ci sono mai state delle notizie certe. Tuttavia l’attrice, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ha voluto svelare alcuni dettagli sulla sua vecchia storia d’amore con l’attivista.

Frasi che non sembrano essere state per nulla apprezzate da Imma Battaglia, che sul suo profilo Twitter ha invitato la sua ormai ex compagna nel dire tutta la verità e non nascondere nessun particolare della loro storia d’amore. A prendere le difese di Imma ci pensa anche Vladimir Luxuria, e sempre sui social network rivela di conoscere la lealtà della sua amica.