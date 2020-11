Gerry Scotti ha vinto la battaglia contro il Covid e ritorna a casa: "Ringrazio tutti i medici"

Nelle settimane scorse, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il conduttore televisivo Gerry Scotti ha annunciato di essere stato trovato positivo al Coronavirus: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

In seguito, secondo alcune indiscrezioni, Gerry Scotti sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva, ma il suo entourage, al sito di “Fanpage”, ha immediatamente smentito questa notizia dichiarando che la malattia, per il conduttore pavese, ha avuto un decorso simile a quello avuto da Carlo Conti.

Dopo quasi una settimana da questo comunicato il conduttore annuncia di essere ritornato a casa e pubblicando una fotografia dinanzi allo specchio scrive: “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

Il post nel giro di poche ore ha superato i 200mila like e tra i pochi commenti (dal momento che Gerry Scotti limita questa funzione sotto le sue fotografie) si legge un commento di Rudy Zerbi che mostra tutta la sua felicità per la bella notizia: “Sono felice come un bambino al luna park!! Bentornato amico mio!”.

Purtroppo Gerry Scotti è solamente uno dei tanti volti noti ricoverati in ospedale a causa del Covid. Oltre al già citato Carlo Conti, anche Iva Zanicchi si trova ricoverata a Vimercate, dopo che le è stata riscontrata una polmonite bilaterale. Tra gli sportivi invece figurano numerosi calciatori, Valentino Rossi e la sua fidanzata, Federica Pellegrini, Nina Zilli e il conduttore di “X Factor” Alessandro Cattelan.