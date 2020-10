Gerry Scotti positivo al Covid-19, l’annuncio sui social: "Sono a casa sotto controllo medico"

Nella mattinata del 26 ottobre il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha rivelato che un conduttore sarebbe positivo al Covid-19 senza però fare nessun nome: “Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus. Lo avrebbe presto in famiglia e non negli studi di rete”.

A confermare questa indiscrezione è il sito The Post Internazionale, che con una esclusiva fa anche il nome del conduttore positivo: “Gerry Scotti, il popolare conduttore Mediaset, ha il Coronavirus. In questo momento si trova a Milano e le sue condizioni sono buone. A quanto pare l’origine dell’infezione sarebbe il contatto con un parente stretto”.

Le parole di Gerry Scotti

Dopo un breve periodo di silenzio da Instagram il conduttore di “Chi vuol essere milionario?” ha voluto confermare le indiscrezioni delle ultime ore tranquilizzando i suoi fan: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Sotto al post, in cui i commenti sono limitati, sono arrivati dei commenti di sostegno da parte di Rudy Zerbi e dj Linus.

La programmazione di Mediaset non dovrebbe cambiare poiché il talent show Tú sí que vales, di cui fa parte come giudice insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, è stato registrato nei mesi scorsi. Stessa cosa anche per il game quiz “Chi vuol essere milionario?”, ove l’ultima puntata è andata in onda nella giornata del 22 ottobre su Canale 5.

Oltre alle notizie negative, in una recente intervista fatta a Silvia Toffanin nei salotti di Verissimo il conduttore ha annunciato di essere diventato nonno per la prima volta: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”. Dichiara che ne vorrebbe almeno altri due, anche se ovviamnete dietro a questa decisione deve essere d’accordo anche la moglie del figlio.