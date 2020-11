Iva Zanicchi è ricoverata in ospedale per coronavirus, necessita di respirazione esterna

La nota cantante Iva Zanicchi si trova attualmente ricoverata in ospedale per complicanze dovute alle contagio da coronavirus. La donna giorno fa era risultata positiva al covid e le era stata diagnosticata una polmonite bilaterale, le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino a necessitare il ricovero in ospedale. L’annuncio del ricovero della Zanicchi è stato dato dalla stessa donna attraverso le sue pagine Instagram dove, si mostra ricoverata con alcune le immagini del personale ospedaliero.

Dal giorno in cui la cantante ha avvisato i suoi fan della positività al covid-19 non aveva più dato nessuna informazione fino ad oggi che ha deciso di informare tutti del suo ricovero.

Iva Zanicchi si trova ricoverata all’ospedale Vimercate, in Brianza, per una polmonite bilaterale causata dal contagio di coronavirus. Nelle sue pagine Instagram la donna ha cercato di tranquillizzare i suoi fan dicendo che ce la farà riprendersi ed ha voluto ringraziare tutto il personale ospedaliero per come stanno lavorando.

Qualche giorno fa tutti sapevano che la donna veniva curata a casa per la polmonite contratta a causa del coronavirus, ma questa malattia si è sviluppata e l’ha costretta al ricovero ospedaliero dove necessità di un ausilio per esterno per la respirazione. La donna dice: “ purtroppo sono finita in ospedale, perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”.

La donna ha voluto ringraziare tutto il personale ospedaliere per le attenzioni e le cure che prestano ai malati ed ha ringraziato anche il suo medico personale. Iva dice che tutti la curano bene e che il personale è gentile ma ci tiene a comunicare alle persone: “godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta da astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus”. Il post termina con la cantante che mostra il personale ospedaliero mentre la visita e che ricambiano con affetto le attenzioni alla Zanicchi.