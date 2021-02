Flirt tra Stefano De Martino e Melissa Satta? L’indiscrezione

Sono mesi che circolano voci e gossip riguardante il bel presentatore e ballerino Stefano De Martino. Sembra che gran parte del gossip confluisca tutto sul versante amoroso dell’ex marito di Belen Rodriguez. Dopo che la storia con la modella argentina è finita in maniera definitiva (Tanto che la stessa Belen oggi è incinta e vive la sua vita con Antonino Spinalbese) sono stati tanti i presunti flirt affibbiati al presentatore di “Stasera tutto è possibile“.

Amori che andavano da Mariacarla Boscono, ma anche di Mariana Rodriguez, passando persino per Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha più volte smentito ovviamente il flirt con De Martino, mentre Stefano ha dapprima smentito e in seguito ha preferito che la bolla del gossip si sgonfiasse da sola, portando il tutto nel dimenticatoio dopo qualche settimana.

Oggi però una nuova indiscrezione serpeggia nel mondo del gossip; pare che infatti il presentatore campano stia intrattenendo un flirt con l’ex moglie di Kevin Prince Boateng, Melissa Satta. Di recente si apprende infatti dal settimanale “Oggi” che la modella è stata fotografata a Napoli, ospite del programma di De Martino, e sono stati in molti ad associare la presenza della Satta a Napoli con questo presunto flirt con Stefano.

Ovviamente ad oggi nulla è dato per certo, sono solo infatti delle indiscrezioni, tanto che, almeno per il momento, non esistono prove del flirt tra i due protagonisti della storia. Quello che è certo è che Melissa ha attraversato da poco un periodo molto duro da quando ha definitivamente troncato i rapporti con Boateng.

Per adesso l’unico fattore che unisce la coppia è il figlio, Maddox. La donna, in una recente intervista concessa a “Verissimo” afferma che in realtà il rapporto è finito con tanta serenità e sincerità da parte delle rispettive parte, prendendosi ognuno le proprie responsabilità se il rapporto non si è evoluto come pensavano.