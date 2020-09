Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e per la prima volta parla del presunto flirt con Stefano De Martino

E’ stata la protagonista del gossip dell’estate, quello che ha riempito i rotocalchi e che ha inondato il web. Eppure, Alessia Marcuzzi non ha mai confermato la cosa, anzi seppur utilizzando diversi indizi, l’ha smentita. Ebbene si, tutti ricorderete che la conduttrice è stata accusata di aver avuto una storia clandestina con il ballerino Stefano De Martino e questo sarebbe stato il motivo della fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

Fino ad ora Alessia, che si è ritrovata coinvolta nella faccenda, non aveva mai parlato della questione. Adesso però, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha finalmente rotto il silenzio e affrontato l’argomento. Alla vigilia del suo ritorno in tv con “Temptation Island”, la Marcuzzi ha non solo parlato dell’esperienza che si appresta a vivere, conducendo per il secondo anno consecutivo il docu-reality dei sentimenti; ma ha anche toccato l’argomento Rodriguez-De Martino.

Alessia ha categoricamente smentito il flirt con Stefano, rimarcando il dettaglio che in fondo non è mai stata pubblicata alcuna foto che provi la tresca (difatti, quando clamorosamente la Marcuzzi si fidanzò con Francesco Facchinetti, da cui ha avuto la figlia Mia, la notizia venne pubblicata con tanto di scatto al seguito, come prova). La conduttrice ha inoltre precisato che il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, procede a gonfie e vele.

La Marcuzzi, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante“. Anche Alessia dunque, ha spiegato che tra lei e De Martino non c’è mai stato nulla e che le voci circolate sono state mero gossip.

La conduttrice si è espressa sul suo matrimonio con il marito, Paolo Calabresi Marconi, matrimonio che dura ormai da 6 anni. La Marcuzzi ha ammesso di essere una donna indipendente, che nella vita ha ottenuto tutto con le sue forze e questo Paolo lo sa ed è uno dei motivi per cui la ama. Alessia ha poi parlato della fine della sua esperienza come conduttrice de “L’isola dei famosi”, dichiarando: “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale“.