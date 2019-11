Flavio Briatore e Benedetta Bosi: il manager esce allo scoperto e dice la sua

Flavio Briatore nelle ultime settimane è al centro del gossip. Il manager avrebbe una nuova fiamma, si tratta di Benedetta Bosi, studentessa milanese di quarantanove anni più giovane. Flavio e Benedetta sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” a Malindi, in Kenya, tra bagni in piscina, effusioni e baci.

La liaison ha suscitato scalpore tra i followers, i quali si sono espressi con commenti anche poco piacevoli. Anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e madre di suo figlio, Nathan Falco, ha detto la sua, dichiarando su Instagram che questa storia “fa rabbrividire“. Ciò denota quanto la showgirl e conduttrice non veda di buon occhio il muovo flirt del suo ex marito.

Per sfuggire ai pettegolezzi, la Gregoraci è volata a Los Angeles con il figlio. Briatore e la sua nuova fiamma dal canto loro hanno mantenuto il massimo riserbo, fino a quando Benedetta ha rotto il silenzio e su Instagram a chi le faceva domande o attaccava, facendole presente che Briatore potessere essere suo nonno, ha risposto: “L’intelligenza non invecchia“.

Insomma indirettamente Benedetta ha confermato il flirt, asserendo che ciò che più l’ha colpita di Briatore è la sua intelligenza. Tale vicenda però si è arricchita di un nuovo capitolo, in quanto è lo stesso Briatore che finalmente è uscito allo scoperto e ha detto la sua. Il manager, raggiunto telefonicamente da Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000“, ha dichiarato: “Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi“.

Dunque se Benedetta implicitamente conferma il flirt, Briatore categoricamente lo smentisce. La vicenda risulta essere alquanto intricata e chissà che Benedetta non si sia costruita dei castelli tutti suoi, che Briatore ha pensato bene di distruggere. Certo è che un’amica non si bacia come ha fatto Briatore e come le foto del settimanale “Chi” hanno mostrato e testimoniato. Non resta che capire come si evolverà la faccenda.