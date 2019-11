La fidanzata di Flavio Briatore rompe il silenzio e spiega perché sta con lui

Da giorni protagonisti del gossip sono Flavio Briatore e la sua nuova fidanzata Benedetta Bosi; il motivo per cui sono oggetto di critiche e battutine è per la grande differenza di età tra i due, ben 49 anni. L’imprenditore per la precisione ha 69 anni mentre la ragazza ne ha appena 20.

A rendere pubblica la loro relazione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato delle foto che ritraevano Briatore in atteggiamenti amorevoli con Benedetta; i due però non hanno rilasciato, nell’immediato, alcuna dichiarazione che confermasse o smentisse la loro relazione.

A comentare tali foto invece era stata prontamente l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. La showgirl, sotto un commento che spiegava come una tale differenza di età in una coppia sia molto destabilizzante, ha scritto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire” , e non sono mancati commenti in favore della Gregoraci e contro Briatore e la sua nuova fiamma.

Adesso Benedetta Bosi ha rotto il silenzio e sui social ha confermato la sua relazione, spiegando ad alcuni utenti i motivi per i quali sta con Briatore. Nello specifico ad un suo follower che commentava: “Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?” la ragazza ha prontamente risposto: “L’intelligenza non invecchia mai”; mentre ad un altro che aveva scritto un commento ancora più cattivo e allusivo: “Che schifo… Vendersi per case e soldi: povero mondo”, Benedetta in modo tranquillo ha ribattuto che “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”.

Insomma Benedetta ha spiegato che Briatore l’ha conquistata non per i soldi ma per la sua intelligenza. Le critiche e le battute comunque non sono finite, la spiegazione della ragazza infatti non ha convinto gli utenti social che continuano a ritenere che la ragazza sia interessata solo ai soldi dell’imprenditore, soprattutto vista la differenza di età. Flavio Briatore, invece, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.