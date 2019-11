Elisabetta Gregoraci attacca la relazione di Briatore con una 20enne: "Fa rabbrividire"

Elisabetta Gregoraci, conduttrice di “Battiti Live” e “Made in sud”, è tornata alla ribalta della cronaca rosa per alcuni commenti rilasciati sui suoi profili social riguardanti l’ormai ex marito Flavio Briatore, l’imprenditore miliardario del divertimento di lusso che è stato paparazzato nei giorni scorsi con la sua nuova fiamma, una ragazza di 49 anni più giovane di lui.

La showgirl e modella, apprezzata da tutti per la sua riservatezza – specialmente durante la sofferta separazione da Briatore – si è lasciata andare a delle dichiarazioni clamorose; confessioni riguardanti il passato, che hanno suscitato la curiosità dei fan, che così hanno appreso delle difficoltà avute dalla showgirl durante il matrimonio con il celebre imprenditore.

Elisabetta Gregoraci al vetriolo contro Briatore

Ha fatto molto clamore la notizia della nuova fiamma di Flavio Briatore, che è stato immortalato in alcuni scatti “rubati” mentre si scambia dei baci con la sua nuova compagna, una ragazza giovanissima di 20 anni che studia Giurisprudenza. Inutile dire che il gossip ha fatto il giro del mondo nel giro di poco, arrivando anche alla Gregoraci, che stavolta non sembra averla presa tanto bene.

La showgirl, che attualmente si trova in vacanza con il figlio in California, ha replicato sui social ad un utente che ha commentato la nuova situazione sentimentale di Briatore come segue: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza“; parole che hanno trovato l’immediata replica della Gregoraci che ha chiosato: “Più che destabilizzare fa rabbrividire“.

Elisabetta non sembra quindi averla presa bene tanto che, in replica a chi ha sottolineato il fatto che la scelta di Flavio ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna, ha scritto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura“. Ma ancora il meglio deve venire, poiché a chi le ha detto che ha fatto bene a continuare da sola, perché ha sopportato tanto in questi anni, la Gregoraci replica con un affondo senza precedenti: “Tanto“.

E’ la prima volta che la Gregoraci lascia trapelare qualcosa riguardo al suo rapporto con Flavio Briatore, che non sembra essere così rose e fiori così come hanno fatto vedere fino ad oggi. Dopo la fine con Briatore ha iniziato una nuova relazione con un noto imprenditore italiano, anche se il loro rapporto ha visto delle battute d’arresto.