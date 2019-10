Nuova fiamma per Flavio Briatore: weekend romantico con Benedetta Bosi

Una nuova love story per il ricco imprenditore Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci; la sua nuova fiamma appare essere una ragazza di appena 20 anni, che studia giurisprudenza. Benedetta Bosi, la quale non appare affatto a disagio in compagnia di Briatore, nonostante la forte differenza di età (49 anni).

Si sono conosciuti da poco, ma abbastanza affinché Briatore decidesse di invitarla a cena a Monte Carlo, solo lui e lei; la ragazza vive a Milano insieme alla sorella Diletta ed è stata accompagnata a Monte Carlo da una macchina di Briatore nel locale Cipriani, dove Briatore sembra essere di casa. Dopo il dolce l’imprenditore ha fatto accompagnare la ragazza a casa a Milano.

Durante la serata Briatore ha scoperto che non solo Benedetta frequenta la facoltà di giurisprudenza all’Università Statale di Milano, ma che in passato ha anche partecipato e vinto il concorso di bellezza ” Miss Carnevale a Pietrasanta“. I sogni di Benedetta sono quelli di diventare un magistrato, ma con ogni probabilità, durante il percorso della sua vita, potrà cambiare idea.

Questo è stato solo il primo incontro di una corposa serie di appuntamenti, tutti a tema lussuoso; pare infatti che il ricco imprenditore porti la ragazza sempre nei migliori locali del paese, quelli più cool: sono stati infatti anche a cena sui tetti di Roma a mangiare dell’ottimo sushi, nel ristorante etnico più famoso della capitale.

Ovviamente il tutto accompagnato dall’utilizzo del jet privato di Briatore, con il quale ha portato la ragazza in Kenya, dove le ha mostrato il suo resort e tutte le meraviglie della sua struttura privata, dalla piscina al suo personale campo di bocce, concedendosi anche una partita insieme alla ragazza. Per altre news bisognerà attendere lo svolgersi degli eventi, ma pare proprio che la Bosi stia vivendo davvero una favola insieme al suo nuovo compagno.