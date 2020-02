Festival di Sanremo, la dolce dedica di Giovanna Civitillo per Amadeus dopo il debutto sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo è iniziato e i risultati ottenuti superano le più rosee aspettative: la squadra di lavoro capitanata da Amadeus è riuscita a catturare l’attenzione di 12.841.000 spettatori con uno share del 52,2%, un risultato secondo solo al Festival di Paolo Bonolis. Grande soddisfazione, quindi, soprattutto dopo le polemiche scaturite intorno alla kermesse canora, compreso Amadeus che si è ritrovato dentro ad un turbinio di critiche.

I numeri ora riportano serenità al conduttore, certo ormai di avere dalla sua parte una grandissima fetta di pubblico, anche se la prova del nove sarà quella della seconda puntata, dove si si potrà vedere se i telespettatori confermeranno la loro stima per Amadeus o se, addirittura, gli ascolti saliranno ancora.

Non poteva mancare, in questo clima euforico, anche una dedica speciale della sua amata moglie Giovanna Civitillo, con la quale si è spostato lo scorso 11 Luglio, dopo 16 anni insieme. Ricordiamo che il loro amore iniziò proprio in televisione, quando Amadeus presentava “L’Eredità” e lei lo tentava ogni sera con un conturbante balletto, la mossa.

Festival di Sanremo 2020, ecco la dedica di Giovanna Civitillo per Amadeus

“Ovviamente sono di parte, ma sei stato bravissimo amore mio“, si legge nel profilo Instagram della coppia a corredo di una foto che li ritrae poco prima dell’entrata sul palco dell’Ariston. Parole sentite e piene d’amore – con tanto di emoticons con occhi a cuoricino e un cuore rosso – che hanno trovato l’approvazione anche di molti altri vip del mondo dello spettacolo.

Rita Dalla Chiesa si complimenta: “Solo un lungo grandissimo applauso” per poi sottolineare “Grande Ama, Ascolti pazzeschi hai battuto Baglioni”. Le fanno eco Massimo Lopez con un semplice ma efficace: “Bravissimo!” e Gai Mattiolo lo stilista che curerà l’outfit di Amadeus: “Sei forte”. Sicuramente tutti molto graditi e sperati, ma quelli della moglie Giovanna – da lui definita come “la donna più dolce del mondo” – avranno sempre un’importanza speciale per lui.