Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa: tutti i dettagli del loro matrimonio

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti nel 2003 quando il conduttore teneva le redini de “L’Eredità”, il quiz game del preserale di Rai 1. Lei era una professoressa e, ben presto, ha attirato l’attenzione di Amadeus anche grazie al momento della “scossa”, il seducente balletto che annunciava uno dei tanti giochi durante la trasmissione.

Da allora sono diventati inseparabili e 18 gennaio del 2009 è arrivato anche José Alberto, il loro primo figlio, a coronare il loro amore. Amadeus ha avuto una figlia, Alice, dal suo precedente matrimonio con Marisa, durato dal 1993 al 2007. I ben informati dicono che la Civitillo abbiano un ottimo rapporto con la ragazza 22enne che si è laureata con lode in Fashion Business alla Marangoni di Milano e ora ha l’occasione di festeggiare un altro importante evento.

Il matrimonio tra Amadeus e Giovanna Civitillo

L’11 luglio, dopo 16 anni insieme, hanno deciso di sposarsi in chiesa così come annunciato qualche settimana fa. La notizia è stata diffusa dal su Instagram nella pagina Chi Magazine e dal giornale “Oggi“. La cerimonia, in forma molto riservata, è stata celebrata a Roma in una piccola chiesa davanti agli amici più intimi particolare a cui la coppia ha sempre tenuto molto, così come si legge sulle pagine del settimanale Oggi: “In una romantica chiesetta di Roma, alla presenza di pochi e selezionati amici. Una cerimonia da veri romantici. Innamoratissimi…“.

Ricordiamo che Amadeus e Giovanna, 10 anni fa, si sono sposati con rito civile, ma ora è arrivato l’annullamento dalla Sacra Rota del precedente matrimonio dell’ex dj, e quindi sono riusciti a celebrare anche il rito sacro come da tempo speravano potesse accadere.

Giovanna, sempre sulle pagine di “Oggi”, ha precisato che tenevano molto a questo matrimonio, visto e considerato che entrambi sono molto credenti: “E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo“.