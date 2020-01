Sanremo 2020, Maurizio Costanzo difende Amadeus: "La Bellucci se ne stia in Francia"

Maurizio Costanzo ha detto la sua, ai microfoni di “Un giorno da pecora“, sulle polemiche che in questi ultimi giorni hanno investito il Festival di Sanremo. Anche Monica Bellucci, la cui presenza era stata annunciata dal direttore artistico Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione, ha fatto sapere che invece non salirà sul palco dell’Ariston.

Il marito di Maria De Filippi non ha approvato per niente questa decisione dell’attrice, anzi ha commentato con un secco: “Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole“, notevolmente contrariato per la piega che sta prendendo la questione che, secondo il suo punto di vista, sta diventando inverosimile.

Maurizio Costanzo sta dalla parte del Festival di Sanremo e difende Amadeus

Costanzo vuole difendere Amadeus e le sue scelte per la kermesse musicale più attesa in Italia e reputa esagerate le critiche che sono piombate sul direttore artistico di Sanremo per le frasi – reputate sessiste – pronunciate in merito alla partecipazione della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello: “Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata“.

Ma i cori di protesta non si fermano e a dire la loro son intervenute nei giorni scorsi anche Michelle Hunziker e Claudia Gerini, entrambe infastidite per l’atteggiamento e i messaggi poco edificanti che questo Sanremo 2020 sembra voler lanciare. La Gerini ha addirittura proposto di boicottare Sanremo.

Anche in questo caso Costanzo non si trova d’accordo con le parole delle due donne, anzi lancia una frecciata ad entrambe che vuole essere una spiegazione per tanto risentimento verso il Festival: “Sapete qual è la verità? Che la Gerini, la Hunziker e quant’altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus“.