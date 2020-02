Ascolti Sanremo 2020, Amadeus con il suo 52.2% supera tutti, secondo solo a Bonolis

E’ partita col botto la settantesima edizione del Festival della canzone italiana che ha conquistato, durante la prima serata, l’attenzione di ben 12 milioni di spettatori su Rai 1 raggiungendo picchi d’ascolto del 52.2% di share. Quest’anno la tanta attesa kermesse conora, condotta dall’amato presentatore Amadeus, è stata circondata da molte polemiche sorte ancor prima che lo spettacolo potesse iniziare.

L’effetto critica e la possibilità di boicottare il Festival hanno ottenuto un risultato opposto in quanto le polemiche hanno generato una curiosità talmente alta che gli spettatori non si sono persi nemmeno un secondo di messa in onda. La prima serata è stata caratterizzata da tante sorprese e da commoventi monologhi che hanno portato, sul magico palco dell’Ariston, fenomeni sociali che meritano molta attenzione e lunghi momenti di riflessione.

Con la presenza di Rula Jebreal e Diletta Leotta, Amadeus ha fatto goal! Il pubblico è rimasto incantato dalla due donne e dalle loro significative parole: Rula ha condotto un forte monologo sul femminicidio; Diletta ha esposto un discorso sulla bellezza e sul sessismo. Affiancato da Tiziano Ferro e dall’amico Fiorello, Amadeus ha regalato attimi di grande intrattenimento rendendo pure omaggio alla storica coppia artistica formata da Al Bano e Romina e ospitando il cast del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

Una delle presente più attese è stata quella della cantante Emma Marrone che con la sua “Stupida Allegria” ha fatto ballare l’intero teatro ed è stata la prima artista, nella storia del Festival di Sanremo, a esibirsi fuori dalla struttura per portare il suo talento tra la gente. Il primo appuntamento si è chiuso con l’annuncio della classifica contenente i nomi dei primi dodici cantanti Big in gara che ha lasciato intravedere, seppur provvisoriamente, le preferenze della giuria demoscopica.

Amadeus con il suo primo Festival ha ottenuto un riscontro molto positivo dal vasto pubblico di Rai 1 che lo ha incoronato con un bellissimo trionfo. Il solare conduttore ha superato tutti i precedenti colleghi e al momento, in base ai dati Auditel, risulta solo secondo a Paolo Bonolis che, con il suo Sanremo 2005, detiene ancora il primato degli ascolti.