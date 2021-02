Ferragnez, nuovo docu-reality sulla loro vita quotidiana?

Durante la trasmissione “Ogni Mattina” condotta da Adriana Volpe, il giornalista Santo Pirrotta ha lanciato la bomba. Pare che Chiara Ferragni e Fedez saranno i protagonisti di un docu-reality per Amazon Prime Video. Il progetto è ancora top secret e non è dato sapere ulteriori dettagli, ma ciò che appare certo è che mostreranno in un mix di realtà ed ironia la loro quotidianità al grande pubblico.

Una sorta di rivisitazione moderna della sit com con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che ha tenuto compagnia e ha fatto sorridere migliaia di italiani per anni. Una troupe televisiva seguirà i Ferragnez tutto il giorno e racconterà la loro vita quotidiana, al momento ricca di novità. Conoscendo la coppia ne vedremo delle belle, perchè le novità in questo periodo certo non mancano.

A brevissimo Leone avrà una sorellina e Chiara Ferragni non disdegna di condividere pubblicamente l’evolversi della sua gravidanza. Anche in tempi recenti la sua foto dell’ecografia svoltasi in presenza del marito ha suscitato molto scalpore ed interesse. Fedez si sta preparando per la sua partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin e anche in questo caso ha richiamato l’attenzione sulla sua figura.

A cusa di un eccessiva “leggerezza” sui social infatti il cantante ha rischiato la squalifica dal festival per aver fatto trapelare parti del brano prima dell’evento. La coppia non ha problemi in genere davanti alle telecamere: Fedez ha partecipato a cinque edizioni di “X Factor” in qualità di giudice e ad un reality su Pime Video, “Celebrity Hunted”, dove si presentò in coppia con Louis Sal.

Chiara Ferragni è stata la protagonista indiscussa di un documentario riferito alle sue esperienze e alla sua crescita professionale “Chiara Ferragni-Unposted”, diretto da Elisa Amoruso e presentato al Festival del cinema di Venezia. Hanno sempre dimostrato di voler mostrare la lora realtà senza eccessivi filtri, ma essere ripresi 24 ore al giorno o quasi è tutt’altra cosa. Come affronteranno questa nuova sfida?