Chiara Ferragni, la foto dell’ecografia con Fedez indigna le altre gestanti

La coppia dei famosi Ferragnez è abituata a mostrare ai fan ogni momento della propria vita intima, scatenando a volte qualche polemica. Nel mirino questa volta è una foto pubblicata da Fedez il lo scorso 12 novembre sul suo profilo Instagram. Nella foto viene ritratta Chiara Ferragni che durante un’ ecografia tiene la mano del marito.

In tempi normali questa foto avrebbe mostrato solo un momento tenero di una coppia che attende un figlio. Ai tempi del Covid-19, invece, la foto mostra che è stata violata una regola: le mamme devono presentarsi alle ecografie e a tutti gli altri accertamenti da sole. A Fedez è stato concesso ciò che è vietato a tutti i normali papà.

La foto ha avuto più di 4000 commenti, molti dei quali sono critiche di donne incinte o che hanno partorito recentemente. Loro, denunciano, hanno dovuto affrontare visite e travaglio completamente da sole per via delle regole anti contagio imposte dal Dpcm.

Un commento su tutti spiega lo stato d’animo delle followers: “Noi povere umane dobbiamo farci tutte le visite da sole, […] farci tre quarti del travaglio da sole e poi per le ultime spinte può finalmente entrare il papà, che può rimanere per le due ore successive al parto, farti visita per un’ora il giorno dopo e poi niente fino alle dimissioni. Mi viene da pensare che la pandemia sia riservata solo a noi poveri cristi“.

La frustrazione per la prova di un diverso trattamento è il tema principale dei followers. Qualcun altro invece chiosa: “A voi persone famose tutto è dovuto“, e a cui tanti altri fanno seguito notando che la legge non è uguale per tutti. Un’altra donna presente in ospedale quel giorno racconta che mentre attendeva la visita da sola e suo marito era fuori in macchina Fedez e la Ferragni le sono passati davanti uscendo dall’ambulatorio.

La clinica in cui la foto è stata scatta, la Mangiagalli di Milano, si giustifica con un comunicato: “I singoli casi vengono valutati dai medici in base alla storia clinica dei pazienti e non al loro prestigio o notorietà“. Fedex si è giustificato dicendo che ha fatto ciò che gli è stato concesso. La responsabilità è pertanto della clinica, che ha permesso alla coppia ciò che nega ogni giorno a tutte le altre. Ma, come si legge in numerosi commenti, il privilegio non va ostentato.