Chiara Ferragni e Fedez, è Leone a rivelare il sesso del secondo figlio

La famiglia dei Ferragnez, formata dall’influencer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez, ha da poco annunciato l’arrivo di un secondo figlio. Una delle famiglie più seguite del web sta infatti per allargarsi e dopo diverse ipotesi che riguardavano il sesso del nascituro, finalmente la coppia ha deciso di svelare se si tratta di un maschietto o di una femminuccia.

A dare la lieta notizia ci ha pensato Leone, il primo figlio della coppia. Chiara Ferragni infatti ha recentemente condiviso un video nel quale chiede al figlio se nella sua pancia c’è un bimbo o una bimba ed è proprio Leone a rispondere contento che si tratta di una bimba. Nel corso di altre Instagram Stories, la Ferragni chiede al figlio se è contento di avere una sorellina e il bimbo ha risposto di sì sorridendo allegramente.

Non sappiamo ancora il nome che Fedez e Chiara hanno deciso di dare alla loro secondogenita, ma probabilmente non appena lo avranno deciso lo condivideranno con i loro followers. La bionda influencer dovrebbe essere attualmente intorno alla quindicesima o sedicesima settimana, quindi la bimba dovrebbe nascere intorno al mese di marzo del 2021, proprio lo stesso mese in cui è nato Leone.

Il primogenito di Chiara e Fedez è nato infatti nel marzo del 2018, quindi quando nascerà la bambina Leone avrà già tre anni. Qualche giorno fa la notizia dell’arrivo di una bambina era stata già rivelata dal settimanale “Oggi“ e Chiara Ferragni non aveva per niente gradito l’iniziativa da parte della rivista.

“Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?”, erano state le parole di una Chiara Ferragni piuttosto contrariata. Adesso però Chiara ha finalmente svelato la notizia, insieme al marito Fedez e al figlio Leone. Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli sulla piccola in arrivo.