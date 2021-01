Sanremo 2021, scoppia il caso Fedez: il rapper rischia la squalifica

Non è ancora cominciato, eppure il Festival di Sanremo 2021 è già il Festival delle polemiche e degli scandali. Mentre continua la battaglia della Rai per avere almeno dei figuranti in teatro (visto che il pubblico non ci sarà), con Amadeus che sembra stia seriamente pensando di dimettersi dal ruolo di conduttore e direttore artistico se questo non accadrà, poco fa è scoppiato anche il caso Fedez.

Tutto è nato da una storia Instagram pubblicata dal rapper sul suo seguitissimo profilo. Nella storia in questione si vede il marito di Chiara Ferragni mentre canta un frammento della canzone “Chiamami per nome“, il brano con il quale lui e Francesca Michielin parteciperanno alla kermesse della musica italiana. A questo punto il duo rischia seriamente la squalifica.

Fedez e Francesca Michielin a rischio squalifica

Tra le varie regole inderogabili del Festival sanremese, ce n’è una che è probabilmente la più importante di tutte: i brani in gara non solo devono essere rigorosamente inediti, ma non devono essere stati mai eseguiti in pubblico o fatti ascoltare a qualcuno che non siano gli addetti ai lavori, ovvero musicisti, produttori, ecc. Ciò vale per la canzone in sé (testo e musica) ma anche per ogni singolo frammento di essa.

Una regola, questa, che Fedez ha violato senza ombra di dubbio pubblicando quella storia su Instagram. Una storia che è stata subito cancellata, ma che nei pochi minuti in cui è rimasta sul popolare social è stata vista, registrata e condivisa da migliaia di followers. Per questo motivo, Fedez – e di conseguenza anche la collega Francesca Michielin – rischia l’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo 2021.

Per cercare di rimediare al danno fatto, Fedez ha condiviso nuovamente il video senza l’audio. Ma ormai c’è poco da fare e la decisione in merito alla possibile eliminazione spetta alla direzione artistica del Festival, che attualmente sta facendo tutte le verifiche del caso prima di annunciare pubblicamente il verdetto.