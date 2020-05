Elga Enardu parla della sorella Serena dopo la separazione con Pago: "Sta bene"

Per il momento ci sono due differenti versioni sulla separazione tra Pago e Serena Enardu. Il cantante, in un’intervista al settimanale “Chi“, diretto dal conduttore Alfonso Signorini, ha dichiarato che si sarebbe lasciato con l’ex tronista per un motivo molto grave. Serena Enardu invece, in questi giorni, ha sminuito molto le parole del suo ex. Infatti, con un video pubblicato sulle proprie storie di Instagram, rivela che non sarebbe successo nulla di grave, rimanendo comunque vaga sui dettagli.

Nella giornata di ieri, la Elga Enardu ha voluto rispondere ad alcune domande sulla sorella gemella. Ovviamente molti utenti chiedono di Pago e, nonostante Elga cerchi di tirarsi indietro il più possibile da questa storia, alla fine dà un suo responso, seppur restando sul vago, sulla situazione dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“.

Alla domanda su come sta davvero Serena, Elga dichiara: “Lei sta esattamente come la vedete: quando la vedete sta bene, avrà dei suoi momenti, e li ha naturalmente, di malinconia e di rabbia, ma sta bene, decisamente bene“. Sulla domanda riguardante la posizione di Pago invece rivela: “Domande su Serena, ma comunque non lo so”. Mentre sui motivi dietro la separazione resta piuttosto vaga, rivelando che molto probabilmente su certi aspetti non stavano del tutto bene.

Successivamente, dichiara di ammirare della sorella Serena la sua onestà, la forza, la determinazione e il riuscire a guardare sempre avanti. E sul loro rapporto svela: “Non abbiamo mai bisticciato, opinioni divergenti assolutamente sì, ma ognuno di noi rispetta l’altra. Quindi non si litiga, non c’è bisogno”.

Ritornando sulla storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, al momento dunque restano ancora top secret i motivi dietro la loro separazione. Entrambi infatti sembrano vogliano mantenere il massimo riserbo dietro a questa vicenda, anche se ormai non vanno escluse ulteriori sorprese nelle prossime settimane.