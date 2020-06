Elga Enardu difende Serena dopo le ultime dichiarazioni di Pago

La telenovela tra Pago e Serena Enardu non cessa di essere al centro del gossip. I due, dopo essersi ritrovati come coppia durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, vinta da Paola Di Benedetto, nei giorni scorsi hanno annunciato di essersi lasciati per l’ennesima volta. A quanto pare un ritorno di fiamma, almeno a oggi, sembra essere alquanto impossibile, poiché i due si stanno lanciando reciproche accuse sui vari mezzi di comunicazione.

L’artista sardo, in questi giorni, ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, in cui rivela di aver scoperto che tra la sua ex compagna e Alessandro Graziani, che abbiamo potuto conoscere a “Temptation Island Vip“, non ci sarebbe stata una semplice amicizia ma una vera e propria storia d’amore.

Serena Enardu ha subito replicato alle accuse del suo ex compagno, invitandolo a dire tutta la verità dietro i motivi della loro separazione: “Almeno una volta nella vita potevi avere il coraggio di raccontare la verità sul perché ci siamo lasciati, anzi sul perché ti ho sbattuto fuori di casa prima del giorno in cui tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto”.

Elga Enardu, la sorella gemella di Serena, con un post su Instagram, ha lanciato una frecciatina al suo ex cognato, anche se non fa il nome del diretto interessato: “L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu….a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva”.

La verità dietro a questa separazione non è stata ancora realmente svelata, ma con il passare dei giorni stanno venendo fuori nuovi dettagli sulla vicenda. Quasi sicuramente il libro di Pago, intitolato “Vagabondo d’amore“, in uscita nelle prossime settimane, potrà forse svelare altre verità.