Pago parla della storia tra Serena e Alessandro Graziani: la replica della Enardu

Non accenna a placarsi la vicenda intorno ai due ragazzi sardi, Pago, al secolo Settembre Pacifico, e Serena Enardu. Dopo un lungo periodo alquanto tempestoso tra i due, grazie alla partecipazione al reality “Grande Fratello Vip” sembrava che tutti i diverbi nati in passato si fossero appianati definitivamente, ma altri scottanti particolari sono nati, creando di nuovo confusione nella coppia, tanto che i due si sono ritrovati costretti a lasciarsi, ancora una volta.

Questa volta però la questione sembra seria e soprattutto definitiva, almeno da parte del cantante Pago, che in procinto della pubblicazione del suo libro autobiografico, ha di recente rilasciato una corposa intervista a “Chi” dove spiega finalmente la motivazione che ha portato alla rottura del rapporto, ricucito con fatica, tra i due.

Pago ha rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini che aveva per caso ritrovato delle conversazioni molto compromettenti riguardanti la storia nata tra la Enardu e Alessandro Graziani. Il cantante ha iniziato a spulciare le varie conversazioni avute nel tempo dai due, con tanto di clip audio, e ha alla fine capito che non era solo un flirt, bensì una storia d’amore vera e propria.

A tal proposito Pago rivela: “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. È stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me“. Il cantante aggiunge che nel tentativo di chiedere spiegazioni a Serena su quelle conversazioni, la ragazza aveva esclamato chiaramente: “Ci sono stata più volte“.

Non è mancata la risposta su Instagram di Serena, che di certo è stata diretta e schietta nei confronti del suo ex fidanzato: “Propaganda meschina per la vendita di un libro […] Sono imbarazzata per te, Pago. Non hai le palle di raccontare le cose come stanno, il motivo per il quale ti ho sbattuto fuori di casa e hai inventato questa scusa mediocre“.