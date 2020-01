Eleonora Daniele, le parole d’amore per la sua bambina: "E’ un’emozione unica"

E’ recente la notizia della gravidanza di Eleonora Daniele, la conduttrice di “Storie Italiane”, il contenitore in onda su Rai 2 che le ha regalato molte soddisfazioni a livello professionale. Per lei ora è il momento di gioire anche nella vita privata grazie all’arrivo della sua creatura che ha in grembo da quasi 5 mesi.

In una recente intervista da Mara Venier a “Domenica In”, la Daniele ha rivelato di essere riuscita a coronare un sogno che, con i suoi 43 anni, pensava di dover lasciare nel cassetto: “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così”. Invece, con grande meraviglia e gioia, Eleonora e il marito Giulio Tassoni – dopo un fidanzamento durato ben 15 anni lo scorso settembre sono convolati a giuste nozze – avranno una bimba tutta loro da coccolare e crescere insieme.

Eleonora Daniele, ecco la dedica per la sua bambina

Ad annunciare la lieta novella è stata lei stessa proprio nel programma che conduce, Storie Italiane, e Carlotta è il nome scelto per la piccolina che avrà una madrina d’eccezione: Mara Venier. L’invito è stato fatto in diretta su Rai 1 durante la chiacchierata con la Daniele, nella puntata di “Domenica In”.

Sul suo profilo social nell’ormai trafficatissimo Instagram, Eleonora ha pubblicato una sua foto che la ritrae sorridente con accanto scritte parole per sua figlia; una dedica dolcissima che fa trasparire tutta l’impazienza di volerla tenere tra le sue braccia: “L’attesa di conoscerti … sento che anche tu scalpiti qui dentro … chissà che carattere avrai .. e quanto sarai bella.. è un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò”.

I primi mesi di gravidanza non sono stati per lei molto facili, infatti ha dovuto fare i conti con le continue nausee gravidiche che non le rendevano certo la vita facile, ma superato ormai questo fastidioso momento iniziale, le cose stanno andando per il meglio. A giugno è previsto il parto, Carlotta verrà alla luce e sarà accolta da tanto amore.