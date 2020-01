Domenica In, scontro infuocato tra Mara Venier e D’Agostino: "Non ripetiamo l’errore fatto con Fabrizio Frizzi"

Nella puntata di “Domenica In” andata in onda su Rai 1 il 13 gennaio, si è parlato anche del “Festival di Sanremo“, l’attesa kermesse di musica italiana che sarà capitanata da Amadeus. Proprio questo particolare ha sollevato dubbi e perplessità in Roberto D’Agostino, ospite del salotto della Venier.

Il direttore di Dagospia ha palesato i suoi dubbi sulla scelta del conduttore da parte dei vertici Rai, non reputandolo in grado di sostenere una prova che ha messo già in seria difficoltà altri conduttori più avvezzi di lui. Questa opinione non è stata gradita dalla padrona di casa che è intervenuta mostrando tutto il suo dissenso.

Domenica In, la discussione tra Mara Venier e Roberto D’Agostino

Zia Mara ha tirato in ballo anche un grande nome della televisione, purtroppo scomparso: Fabrizio Frizzi, sottolinendo che l’errore commesso con lui non si sarebbe più dovuto commettere: “Roberto, non è vero. Amadeus da solo sarà una grande sorpresa. No no no non sono d’accordo, non mi piace, sono luoghi comuni. Si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista, amato dal pubblico. E lo ha dimostrato. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non ripetiamolo”, ha rimbrottato convinta la Venier appoggiata da un pubblico plaudente.

Ma D’Agostino, notoriamente un osso duro nel sostenere le sue convinzioni, ha domandato come mai allora si sia resa indispensabile la presenza di Fiorello. Questa volta, però, il direttore di Dagospia ha trovato pane per i suoi denti, infatti Mara ha precisato che la presenza di Fiorello dipende soltanto dall’amicizia profonda tra lui e Amadeus e ha continuato convinta: “Lo chiamerei pure io. Venisse 5 minuti tutte le domeniche qui, mi butterei per terra. Lui è il numero uno…”.

Ma le parole della Venier non sono bastate per mettere a tacere D’Agostino che ha voluto ribadire il suo pensiero con un serafico: “Da solo non ce la fa!“, la risposta della signora della domenica non si è fatta attendere e ha di nuovo rimbrottato che Fiorello è un valore aggiunto per la kermesse, non certo un aiuto indispensabile per Amadeus. Infine, D’Agostino, non ha voluto arrendersi al pensiero della controparte e ha terminato la discussione sottolineando: “Ognuno ha la sua opinione, per te va bene, per me no!”.