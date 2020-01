Domenica In, Eleonora Daniele parla della sua gravidanza: "Pensavo non ci sarei mai riuscita". La sorpresa a Mara Venier

Eleonora Daniele è stata ospite dell’ultima puntata del talk show televisivo di Rai 1 “Domenica in“, dove ha raccontato della sua prima inaspetatta – ma tanto desiderata – gravidanza, così come l’amore per la sua famiglia. Intervista intrisa di emozioni vere ed intense, che rimettono al centro di tutto l’amore per i propri cari e non solo.

Qualche settimana fa Eleonora ha sorpreso il grande pubblico televisivo con un annuncio che ha rallegrato in tanti, cioè quello della sua dolce attesa, ed è proprio con questo filmato che Mara Venier ha voluto dar inizio all’intervista con la conduttrice e giornalista di “Storie Italiane”. Eleonora ha confermato che è in attesa di una bambina a cui daranno il nome di Carlotta, proprio come quello dell’amata nonna della Daniele, a cui la conduttrice era legatissima.

Il volto inedito di Eleonora Daniele

Una gravidanza tanto desiderata ma che non arrivava mai, tanto che ormai la Daniele ha dichiarato: “Mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita ad avere un figlio. Invece dopo il matrimonio, la magia“. La conduttrice ha rivelato un aneddoto inedito riguardante il suo matrimonio con Giulio, al quale ha partecipato – a sorpresa – anche il cantante Al Bano, che per la coppia ha cantato l’Ave Maria durante la cerimonia religiosa.

Eleonora ha poi parlato del suo forte legame con la famiglia: la mamma, prima di tutto. Con grande sorpresa, zia Mara è riuscita a far inviare un video messaggio della signora Daniele alla figlia, che naturalmente si è commossa per il gesto. La conduttrice di Storie Italiane ha poi raccontato ai telespettatori di Rai 1 il grande legame che la lega ai tre nipoti, che hanno portato la zia all’altare.

Poi è successo l’inaspettato, perché Eleonora ha chiesto a Mara Venier di diventare la madrina di battesimo della piccola Carlotta. Una richiesta inaspettata e bellissima che se da un lato ha emozionato la conduttrice di Domenica in dall’altro l’ha riempita di gioia e fatta commuovere. Nel corso dell’intervista si è parlato molto del passato della Daniele, anche attraverso dei brevi video inviati da parte dell’ex maestra della scuola elementare di Eleonora, ma anche degli amici di sempre, con cui la Daniele è sempre in contatto e legatissima.