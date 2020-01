Storie italiane, Eleonora Daniele dà la lieta novella

Eleonora Daniele, ex concorrente del Grande Fratello e affermata conduttrice del programma Storie italiane, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2, dà a tutti gli spettatori della trasmissione e anche ai suoi fan una lieta novella. Dopo il matrimonio con Giulio Tassoni, la conduttrice televisiva rivela di essere incinta coronando così il sogno di essere mamma.

Al termine della puntata andata in onda ieri mattina, Eleonora Daniele ha dato la lieta novella con queste parole: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina“. Con queste poche, ma semplici parole, ha confermato i sospetti di chi pensava fosse incinta. Il suo sogno è diventato realtà come testimonia quanto detto e la sua felicità nel coronarlo. Eleonora Daniele corona, con questa notizia, un momento importante della sua vita iniziato con il matrimonio con Giulio Tassoni a cui era legata da un lungo fidanzamento.

L’annuncio della gravidanza è stato accolto da una standing ovation dal pubblico in studio. Nessuno si aspettava un annuncio di questo tipo dalla conduttrice che è molto restìa a parlare della sua vita privata e che ha sempre voluto realizzare il sogno di diventare mamma. Un sogno che, ora, è molto più concreto e corrisponde a realtà.

Inoltre, negli ultimi tempi, molti avevano sospettato potesse essere in dolce attesa considerando anche le curve maggiormente sinuose e morbide del suo corpo. Sospetti che hanno trovato verità e realtà grazie alle parole della stessa conduttrice. In una intervista rilasciata a Dipiù tv di un po’ di tempo fa, aveva detto che qualora fosse diventata mamma non avrebbe smesso di lavorare, anzi, avrebbe continuato a portare avanti i suoi impegni televisivi.

Oltre alla standing ovation che le è stata tributata in studio, anche sul suo profilo Instagram, all’annuncio della lieta novella, ha ricevuto tantissimi complimenti e congratulazioni da parte dei suoi followers che le augurano il meglio certi che sarà una ottima mamma.