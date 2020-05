Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata Carlotta

La conduttrice ed ex gieffina, Eleonora Daniele è diventata mamma a 43 anni, è nata la piccola Carlotta. Lunedì 25 maggio, Carlotta è venuta alla luce, riempiendo il cuore di gioia alla mamma, Eleonora Daniele e al papà, Giulio Tassoni. L’entourage della Daniele, fa sapere che la mamma e la piccola stanno benissimo e che Carlotta pesa più di 4kg.

Si tratta della prima figlia per Eleonora e Giulio, i quali dopo un lunghissimo fidanzamento, 16 anni circa, lo scorso settembre sono convolati a nozze e subito dopo è arrivata la notizia tanto attesa: Eleonora era incinta. Il lieto evento era ormai questione di ore e a darne l’annuncio è stata Mara Venier, collega e grande amica della Daniele e madrina della piccola.

Mara ha pubblicato, sul suo profilo social, una foto che la ritrae insieme ad Eleonora, accompagnata dalla didascalia: “Evviva… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina“. Nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio, la conduttrice è entrata in sala travaglio e solo in serata la piccola è venuta alla luce.

La Daniele, conduce “Storie italiane” su Rai 1 tutte le mattine, già in precedenza la conduttrice aveva deciso di interrompere anticipatamente la trasmissione, per dedicarsi al parto in tutta calma e tranquillità. Di certo non era questa la data preventivata e così la Rai è subito intervenuta modificando il palinsesto per martedì 26 maggio.

Al posto di “Storie italiane”, che naturalmente non andrà in onda, verrà trasmesso “Unomattina“. Alle 11:30, il programma darà spazio a “La Prova del Cuoco“, che inizierà con mezz’ora di anticipo. Insomma “Storie italiane” è stato sospeso con qualche giorno di anticipo rispetto alla consuetudine chiusura, prima della pausa estiva, ma la motivazione è assolutamente positiva.

Il programma tornerà regolarmente a settembre, quando la Daniele si sarà ripresa dalle fatiche del parto e si sarà goduta i primi mesi di vita della sua piccola Carlotta. Per Eleonora e Giulio, dopo un amore lungo quasi 20 anni, questo è il giusto coronamento. Non resta che fare tanti auguri ai neo genitori per la nascita della loro piccola.