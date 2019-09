Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni: il gesto di Al Bano Carrisi

Eleonora Daniele dopo 16 anni di fidanzamento ha sposato Giulio Tassoni. La cerimonia è stata celebrata ieri pomeriggio, sabato 14 settembre, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, vicino a San Pietro. Durante la cerimonia Eleonora e Giulio hanno ricevuto una sorpresa da Al Bano, il cantante di Celllino infatti ha cantato l’Ave Maria in loro onore. Il ricevimento invece si è tenuto a Villa Piccolomini.

Molti inoltre sono stati gli amici vip di Eleonora e Giulio invitati al matrimonio, infatti oltre ad Al Bano erano presenti la conduttrice Simona Ventura con il suo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi; le attrici Mariagrazia Cucinotta e Corinne Clery, la showgirl Samantha De Grenet, l’attore Maurizio Mattioli ed i giornalisti Salvo Sottile e Beppe Convertini. Infine erano presenti al ricevimento anche Rita Dalla Chiesa e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Eleonora Daniele è riuscita a coronare il suo sogno d’amore dopo 16 anni di fidanzamento e dopo alcuni rinvii avvenuti negli anni precedenti per motivi che la conduttrice non ha mai specificato, adesso però il matrimonio con il suo Giulio è avvenuto e da ieri Eleonora è diventata contessa.

Giulio Tassoni infatti è un imprenditore, proprietario di una delle farmacie più antiche d’Italia, di nobili origini, la sua famiglia infatti discende dai conti Tassoni di Niviano, antico casato originato nel Duecento, ed è quindi un conte egli stesso.

Questo per Eleonora Daniele sembra essere un periodo molto fortunato sia per il matrimonio, le nozze erano infatti un suo grande sogno e la conduttrice in molte interviste non ha mai nascosto di volersi sposare e poi di voler anche diventare mamma, sia per il suo lavoro. Storie Italiane, infatti, il programma che da diversi anni conduce su Rai1 la mattina dal lunedì al venerdì, è iniziato questa settimana, e per questa nuova stagione è stato prolungato fino alle 12, proprio per gli ottimi ascolti.