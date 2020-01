Eleonora Daniele presto mamma: l’annuncio a Storie Italiane

Eleonora Daniele, stimata conduttrice dei palinsesti Rai, ha aspettato la fine della puntata del suo programma Storie Italiane per condividere la bella notizia con i suoi fan: “E’ vero, sono incinta. Aspetto una bambina“, ha annunciato raggiante. Le parole di affetto non si sono fatte attendere, soprattutto sul social network Instagram.

Fiocco rosa, dunque, in casa Tassoni: Giulio ed Eleonora sono convolati a nozze da pochi mesi, lo scorso settembre, e dopo un lungo fidanzamento sembrano pronti ad allargare la famiglia. L’annuncio relativo alla gravidanza della Daniele, di 43 anni, ha mandato in visibilio il pubblico di Storie Italiane, il quale ha reagito alla notizia con una standing ovation.

Eleonora Daniele non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e, sebbene solitamente sia sempre molto riservata sulla sua vita privata, questa volta non ha potuto nascondere la notizia. D’altra parte, negli ultimi tempi, i rumors di un bebè in arrivo si erano fatti sempre più insistenti, complice anche la presenza di alcune curve sospette che ai più attenti non sono passate inosservate. Inoltre, durante un’intervista per il settimanale DiPiù Tv, la conduttrice, aveva proprio parlato di gravidanza e della gestione degli impegni lavorativi in quel periodo: “Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate“.

E finalmente la conferma: tra qualche mese arriverà una bambina, la prima figlia, ad allietare la vita di Eleonora e del marito Giulio Tassoni, imprenditore romano nel settore della cosmetica. I due, che si amano da quasi vent’anni, rappresentano una delle coppie più solide dello showbiz italiano.

A seguito della conferma della dolce attesa i commenti da parte dei follower della presentatrice non si sono fatti attendere: “Sarai una mamma fantastica, come sei una straordinaria conduttrice e giornalista!!”, si legge su Instagram. Ma anche: “Anche io tra qualche giorno diventerò nonna di Ginevra“, svariati auguri e semplici cuori per dimostrare affetto e vicinanza, seppur virtuale.