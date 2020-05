Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono lasciati: "Auguro a tutte le donne un uomo così"

Negli ultimi mesi Luigi Mario Favoloso si è fatto intervistare più volte da Barbara D’Urso nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, il talk show in onda su Canale 5. Più che altro l’ex concorrente del “Grande Fratello” ha voluto soprattutto difendersi dalle accuse di stalking lanciate dalla sua vecchia fiamma Nina Morić.

Nonostante l’intervista di Favoloso e della Morali a “Live – Non è la D’Urso”, avvenuta nella giornata del 17 maggio, Elena Morali nelle ultime ore ha annunciato la separazione da Luigi Mario Favoloso, di nuovo. La notizia della loro rottura era già circolata un paio di mesi fa, ma successivamente i due si erano fatti vedere nuovamente insieme. I motivi dell’attuale separazione non sono del tutto chiari, ma a quanto pare l’ex fidanzata del comico Gianluca “Scintilla” Fubelli vuole chiarire alcune cose con Daniele.

Ecco la storia pubblicata da Elena Morali su Instagram, che ha poi deciso di cancellare, chiudendosi in un altro silenzio: “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo così. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”. L’uomo a cui si riferisce Elena Morali è Daniele Di Lorenzo, presidente della “LDM Comunicazione Italia”, “LDM Entertainment USA” e “Italian e-Sports Federation”.

Tuttavia il produttore cinematografico, in una vecchia intervista a “Pomeriggio Cinque”, sempre condotto da Barbara D’Urso, ha attaccato duramente Elena Morali: “Lei è malata, ha bisogno di essere aiutata come Sara Tommasi, purtroppo però per essere aiutata devi chiedere aiuto”. In seguito ha aggiunto che la storia d’amore tra la Morali e Favoloso è finta e ha come unico scopo quello di far parlare di loro.

Per il momento invece Luigi Mario Favoloso ha deciso di mantenere il massimo silenzio sulla sua rottura con la Morali, poiché l’ultimo post risale a ieri. Sicuramente però ne potremo sapere di più nella prossima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, dove non va esclusa una nuova ospitata dell’imprenditore campano.