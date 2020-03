Luigi Favoloso ed Elena Morali, finita ufficialmente la storia lampo

Nonostante l’emergenza Coronavirus, il gossip e le vicende sentimentali dei personaggi famosi appaiono più vivide che mai; il gossip insomma non va mai in vacanza. A questo giro ad essere protagonista è ancora lui, forse il ragazzo più discusso degli ultimi tempi, l’ex concorrente del Grande Fratello, Luigi Favoloso.

Favoloso, infatti, è diventato molto noto nei principali salotti gossip, come quelli di Barbara D’Urso, per la sua storia molto controversa con Nina Moric e per essere sparito per un periodo di tempo dalla circolazione, senza lasciare traccia di sé. In molti hanno pensato che fosse tutto organizzato nel tentativo di acquisire fama e consensi da parte del pubblico, incuriosendo il pubblico nei confronti della sua vicenda.

Molto tormentata è stata anche la sua storia con la showgirl Elena Morali, iniziata e a quanto pare finita in pochissimo tempo. Una storia talmente breve che c’è chi addirittura ha affermato che molto probabilmente non sia mai iniziata, ma questo non vale per Luigi, che ha di recente ufficializzato la cosa con una foto su Instagram.

Il ragazzo, infatti, ha pubblicato un messaggio di addio alla sua Elena, con sullo sfondo i due amanti che si baciavano avvinghiati, scrivendo: “Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…Abbiamo corso troppo, forse sì, ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?“.

Non si conoscono ancora le reali motivazioni della rottura dei due; personaggi televisivi come Favoloso hanno più volte abituato le persone ai cambi di rotta, ai ritorni sui propri passi e sembra dunque più che possibile un testa coda decisivo, che faccia ritornare i due ragazzi di nuovo insieme. Probabilmente, una volta usciti dall’emergenza Coronavirus, i due amanti saranno ospiti di qualche salotto gossip, per spiegare i motivi della loro rottura.